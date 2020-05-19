Баранка анонсував радикальний метод боротьби з договірними матчами

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка має намір очистити український футбол від матчів з фіксованим результатом.

"Ми будемо стежити за кожним матчем і, в разі підозри на нечесну гру, зв'язуватися з провайдером статистики, який зобов'язаний буде негайно зупинити передачу даних з цього матчу – зробити на нього ставку буде вже неможливо.

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Зупиняти зустріч проте сенсу немає – ми заблокуємо можливість ставити на неї. Цього достатньо.

Внутрішня система моніторингу матчів від УАФ буде працювати в постійному контакті з авторизованим постачальником даних, а вся інформація про нелегальних провайдерів статистики і букмекерів буде передана поліції", – цитує Баранку Betting Insider.

Нагадаємо, Баранка обіймає посаду голови Комітету з етики та чесної гри з квітня 2017 року.

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