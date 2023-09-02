Бараха пояснив, чому не дав шансу Яремчуку – тренер Валенсії поскаржився на трансферну політику
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував відсутність Романа Яремчука на полі в матчі проти Алавеса.
"Роман не був готовий до виходу. Яремчук мало тренувався, і я не бачив, що він здатен взяти участь в такому матчі.
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Мені здається, що наш склад невеликий. Нам усім доведеться докласти багато зусиль. Оцінки повинен робити клуб, коли це вважатиме за потрібне. Я маю присвятити себе тренувальному процесу", – заявив тренер Валенсії на прес-конференції.
Нагадаємо, що Валенсія програла Алавесу з мінімальним рахунком 0:1. Український нападник Роман Яремчук, який нещодавно приєднався до "кажанів", спостерігав за грою з лави запасних.
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