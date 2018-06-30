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Банега: Мессі завжди думає про перемогу – це найважливіше

29 червня 23:24 88 Читать на русском
Банега: Мессі завжди думає про перемогу – це найважливіше
Евер Банега та Ліонель Мессі / Фото ФІФА

Півзахисник збірної Аргентини Евер Банега високо оцінив гру свого партнера Ліонеля Мессі напередодні матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"З Мессі завжди приємно грати поруч. Ми знаємо, яке місце він займає в історії футболу. З роками гри в Європі він набрався досвіду. В останньому матчі я намагався максимально викластися. Мені потрібно було тільки підняти голову, щоб знайти Мессі. Всю роботу він зробив сам, забивши прекрасний гол.

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Мессі завжди оточений суперниками. Сподіваємося, завтра ми зможемо передавати йому м'яч в потрібний момент, щоб йому було комфортніше. Після останнього матчу він відчув себе впевненіше. Наш лідер завжди думає про перемогу – це найважливіше", – цитує Банегу видання Sport24.

Нагадаємо, матч Франція – Аргентина відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
до матчу
15
год
:
57
хв
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Аргентина Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Франція - Аргентина Евер Банега Евер Банега
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