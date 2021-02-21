"Завжди з нетерпінням очікував матчів з Шахтарем, який намагається демонструвати відкритий футбол. І дуже задоволений, що двічі домагався нічийного результату в поєдинках з "гірниками" – спочатку у складі Львова, а в осінній частині нинішнього чемпіонату в футболці Руха.

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Хоча, якщо взяти до уваги, що ми вели в рахунку з Шахтарем граючи у більшості, контролювали хід поєдинку, то були ближчими до перемоги. На жаль, відсвяткувати вікторію тоді не вдалось, але саме після того матчу всі всерйоз почали сприймати Рух.

Те, що ми прогресуємо, підтвердили останні матчі осінньої частини чемпіонату, спаринги на заключному етапі підготовки в Туреччині, минулий поєдинок УПЛ проти Ворскли. У нас з'явилася зіграність, кожен знає свій маневр, зросла конкуренція за місце у стартовому складі, ми стали краще розуміти, чого від нас хоче головний тренер. Федик останнім часом націлює команду на контроль м'яча, на необхідність у потрібний момент підвищити темп, діяти креативно у завершальній стадії атаки.

А що стосується майбутнього поєдинку з Шахтарем, то це черговий тест на профпридатність, оскільки саме після таких матчів ти чітко усвідомлюєш чого вартий насправді. Запевняю, ми докладемо максимум зусиль, щоб гідно протистояти такому іменитому супернику.

Про втому Шахтаря не може бути й мови. Після перемоги донеччани перебувають у відмінному настрої, а про таку лавку запасних, як у Шахтаря, мріє будь-який колектив.

З огляду на наше турнірне становище, проблем з мотивацією у нас точно не буде. Руху дуже потрібні очки. Постараємося за допомогою позамежної самовіддачі обмежити Шахтар у володінні м'ячем, також сподіваємося, що не поступимося у командній швидкості", – сказав Бандура у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, зустріч чемпіона України з одним з аутсайдерів першості відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, у Києві, о 17:00.

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