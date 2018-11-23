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Бандура розкрив, яку суму отримають гравці Львова за відібрані в Шахтаря очки

21:47 773 Читать на русском
Бандура розкрив, яку суму отримають гравці Львова за відібрані в Шахтаря очки
Олександр Бандура / фото із соцмереж

Воротар ФК Львів Олександр Бандура поділився враженнями після матчі 16-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Героєм можна назвати всю команду, а я просто у воротах допомагав. Сьогодні зірки так склалися, що зіграли внічию. Номінально ми слабші, так що будували свою гру від оборони. Ми розраховували на важку гру, такий був план.

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Одні в Лізі чемпіонів, інші в Лізі Європи. Одних ми обіграли, з іншими – нічию. Преміальні? Три тисячі гривень, якщо не вірите – запитайте у тренера. Це начебто кожному, а не на команду", – сказав Бандура в ефірі каналу "Футбол 1".

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Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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