Бандура розкрив, яку суму отримають гравці Львова за відібрані в Шахтаря очки

Воротар ФК Львів Олександр Бандура поділився враженнями після матчі 16-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Героєм можна назвати всю команду, а я просто у воротах допомагав. Сьогодні зірки так склалися, що зіграли внічию. Номінально ми слабші, так що будували свою гру від оборони. Ми розраховували на важку гру, такий був план.

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Одні в Лізі чемпіонів, інші в Лізі Європи. Одних ми обіграли, з іншими – нічию. Преміальні? Три тисячі гривень, якщо не вірите – запитайте у тренера. Це начебто кожному, а не на команду", – сказав Бандура в ефірі каналу "Футбол 1".

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