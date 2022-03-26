"Живу зараз із сім'єю в Івано-Франківську. Оселився там, де є можливість жити. Як розумієте, у рідній Сумській області жити сьогодні, м'яко кажучи, небезпечно. Зі Львовом та Ужгородом теж поки не склалось.

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Я встиг підписати контракт з Минаєм, але, як розумієте, зараз не до футболу. Про контракти якось не доводиться думати у такий час. Все, що цікавить, щоб війна закінчилася і люди перестали гинути. Десь двічі на тиждень бігаю зі знайомими хлопцями в Івано-Франківську, але не більше. Я років сім не дивився телевізор та новини не читав. Тепер безперервно: телевізор, новини телефону. Не розумію, що буде далі.

У моєму рідному селі – 20 хат. Там спокійно. Але в обласному центрі, в Охтирці зараз пекло. Немає слів, щоб описати. Мертві люди лежать на вулицях. Їх ніхто не ховає.

Я помітив, що в ніч із 23 на 24 лютого багато людей в Україні або не спали взагалі, або спали погано. Багато хто прокинувся саме о п'ятій годині ранку. Я теж прокинувся саме тоді, коли все почалося. Побачив повідомлення на телефоні, що на нас напали. Перші дні три не міг повірити у реальність того, що відбувається. При тому, що 2014 року я застав війну на Донбасі граючи за донецький Металург. Тоді, правда, бойових дій я не побачив. І так – судячи з кількості жертв та руйнувань, ті події та сьогоднішні ніяк не можна порівняти.

Колись ця війна закінчиться. Але коли? І з якими жертвами? Якою ціною? Читаю новини, докладаючи зусиль, щоб почерпнути інформацію між рядками. Відчуття, що ми не знаємо всієї правди. Інше відчуття – мирні переговори потрібні всім. Найбільше не розумію ось чого: так – Путін божевільний, але артилеристи, льотчики, які знищують житлові будинки, театри, пологові будинки, дитячі садки – чи є у них щось у душах?" – сказав Бандура у коментарі FanDay.

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