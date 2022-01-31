Голкіпер Олександр Бандура більше не виступатиме за Рух, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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35-річний український воротар припинив співпрацю з командою Леоніда Кучука за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Бандура приєднався до "жовто-чорних" на початку 2020 року, коли Рух виступав ще у Першій лізі. Загалом провів за команду 30 матчів. У поточному сезоні у 5 поєдинках пропустив 8 голів (в одному матчі відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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