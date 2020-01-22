Бандура покинув Львів, – ЗМІ

Іспанія — 22 січ 2353
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Барселона вигризла перемогу над Ібіцою в Кубку Іспанії – Сетьєн провалив план на гру, але врятувався замінами
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"Той дзвінок змінив наше життя": рік з дня загибелі Еміліано Сали – трагедії, яка шокувала весь світАнглія — 22 січ 5129
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"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнєІнтерв’ю — 22 січ 7108
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Агент Матвієнка: Арсенал хоче здійснити перехід до 1 лютогоУкраїна — 22 січ 3406
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