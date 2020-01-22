Бандура покинув Львів, – ЗМІ

Голкіпер Львова Олександр Бандура залишився без місця роботи у зимове трансферне вікно

Олександр Бандура розірвав контракт зі Львовом, повідомляє Футбол NEWS.

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Зазначається, що досвідчений голкіпер перебуває в статусі вільного агента та шукає новий клуб. Додамо, що Бандура виступав за Львів з літа 2018 року.

До слова, воротар провів у складі львів'ян лише 6 матчів в поточному сезоні, пропустивши 11 м'ячів.

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