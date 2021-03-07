"Положення "поза грою" при подачі кутового апріорі не може бути. Та й транслятор, певно, малював лінію, щоб показати, що в офсайді під час удару Нкенга перебував Снурніцин, який лежав на газоні на лінії воріт після поштовху з боку Трубіна. Хоча офсайдна червона лінія чомусь була протягнута за метр від лінії воріт.

Олімпік – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

До того ж, м'яч, радше за все, не потрапив у Снурніцина, тому тут максимум можна говорити про пасивне положення "поза грою". Але якщо вже аж так скрупульозно підходити до епізоду, то спершу був поштовх Трубіним Снурніцина (і це пенальті). А вже потім начебто офсайд. Бандитизм. Украли гол. Рішення вилучити Бабенка – ще одна груба помилка на користь Шахтаря", – цитує Ступара UA-football.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг у дербі завдяки голу Додо. На 38 хвилині арбітр Юрій Іванов за підказкою VAR скасував гол форварда Олімпіка Нкенга.

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