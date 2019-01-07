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Банада зізнався, що міг проміняти Олександрію на інший клуб

09:30 0 Читать на русском
Банада зізнався, що міг проміняти Олександрію на інший клуб
Євген Банада / Фото Олександрія

Хавбек Олександрії Євген Банада міг опинитись в іншому клубі.

Дійсно, у мене були пропозиції з боку інших клубів. Але після того, як надійшла пропозиція від Олександрії продовжити співпрацю, я довго не сумнівався, продовживши контракт на три роки.

Банада продовжив контракт з Олександрією

Що стосується поточного чемпіонату, то в першу чергу Олександрія хотіла потрапити до першої шістки. Завдання поки ще не вирішене, проте ми віримо, що зможемо це зробити, адже в останніх чотирьох турах нам потрібно набрати одне очко. Поки не хочеться говорити щось конкретно, але те, що все у нас в клубі заряджені на максимальний результат, це я можу сказати з повною відповідальністю", – цитує Банаду видання Команда 1.

Після 18-ти турів УПЛ Олександрія посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 36 очок.

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Теги
Трансфери Олександрія Олександрія Євген Банада Євген Банада Трансфери чемпіонату України
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