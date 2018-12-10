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Банада продовжив контракт з Олександрією

14:36 126 Читать на русском
Банада продовжив контракт з Олександрією
Євген Банада / Фото: соцмережі

Хавбек Олександрії Євген Банада залишиться в клубі до червня 2021 року.

Півзахисник Олександрії Євген Банада підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт олександрійців.

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Термін нової угоди розрахований до 31 травня 2021 року.

За Олександрію хавбек виступає з літа 2011 року.

У поточному сезоні 26-річний футболіст зіграв 16 матчів, забив 6 голів та віддав 1 результативну передачу.

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Теги
Олександрія Олександрія Євген Банада Євген Банада
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