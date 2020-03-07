Банада – про успіхи Олександрії: Шаран не давав нам спуску, навіть коли ми перемагали

Півзахисник Олександрії Євген Банада поділився думками щодо гри своєї команди.

"Ми виходимо на кожен матч, налаштовуючись на перемогу. Багато що залежить від колективу: у нас дуже хороший колектив, всі хлопці дружні і ми виходимо одним цілим на поле.

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Шаран не давав нам спуску: навіть коли ми перемагали, він тримав нас в кулаці. Міг напхати будь-якому гравцеві – як молодому, так і найстаршому. Він не давав спуску жодному футболісту – завдяки цьому він тримав в тонусі.

Чемпіонат рівнем трохи впав, але я не вважаю, що зараз Шахтар чи Динамо слабші, ніж були раніше. Можливо, команди в чемпіонаті зараз трохи слабші, але з кожним роком УПЛ росте.

Ми завжди ставимо перед собою максимальні завдання, тому я і для себе буду ставити максимальну задачу – забити ще більше. Чому ні? Не можна зупинятися на досягнутому. Те ж саме і команда – вона не буде зупинятися на досягнутому, буде намагатися підняти планку ще вище", – сказав Банада у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, вже сьогодні Олександрія на власному полі прийматиме Динамо. Матч розпочнеться о 17:00. Кияни після 21 туру посідають у турнірній таблиці третю сходинку, набравши 42 очки, Олександрія з 37 балами – п’ята.

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