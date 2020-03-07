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Банада – про успіхи Олександрії: Шаран не давав нам спуску, навіть коли ми перемагали

16:20 113 Читать на русском
Банада – про успіхи Олександрії: Шаран не давав нам спуску, навіть коли ми перемагали
Євген Банада / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Олександрії Євген Банада поділився думками щодо гри своєї команди.

 

"Ми виходимо на кожен матч, налаштовуючись на перемогу. Багато що залежить від колективу: у нас дуже хороший колектив, всі хлопці дружні і ми виходимо одним цілим на поле.

Шаран оцінив шанси Олександрії у поєдинку проти Динамо

Шаран не давав нам спуску: навіть коли ми перемагали, він тримав нас в кулаці. Міг напхати будь-якому гравцеві – як молодому, так і найстаршому. Він не давав спуску жодному футболісту – завдяки цьому він тримав в тонусі.

Чемпіонат рівнем трохи впав, але я не вважаю, що зараз Шахтар чи Динамо слабші, ніж були раніше. Можливо, команди в чемпіонаті зараз трохи слабші, але з кожним роком УПЛ росте.

Ми завжди ставимо перед собою максимальні завдання, тому я і для себе буду ставити максимальну задачу – забити ще більше. Чому ні? Не можна зупинятися на досягнутому. Те ж саме і команда – вона не буде зупинятися на досягнутому, буде намагатися підняти планку ще вище", – сказав Банада у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, вже сьогодні Олександрія на власному полі прийматиме Динамо. Матч розпочнеться о 17:00. Кияни після 21 туру посідають у турнірній таблиці третю сходинку, набравши 42 очки, Олександрія з 37 балами – п’ята.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Теги
Олександрія - Динамо Олександрія Олександрія УПЛ Володимир Шаран Володимир Шаран Євген Банада Євген Банада
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