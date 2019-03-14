Балтача: Лужний та Михайлов розуміють, що молодь Динамо ще не обстріляна

Інтерв’ю — 13:00 3088
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"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
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Динамо – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 10:45 1479
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Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. АнонсЛіга Європи — 08:30 922
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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналуЛіга чемпіонів — 13 бер 4174
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Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на ОлімпійськомуЛіга Європи — 13 бер 2467