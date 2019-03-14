Балтача: Лужний та Михайлов розуміють, що молодь Динамо ще не обстріляна

Колишній гравець Динамо Сергій Балтача розповів про свою бесіду з тренерами Олегом Лужним та Михайлом Михайловим.

"Я до гри їздив в готель, де жило Динамо, спілкувався з Михайловим, Лужним. Вони теж розуміють, що молодь ще не обстріляна, що балансу між молодістю і досвідом в нинішній команді ще немає.

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Але, сподіваюся, що вдома хлопці все ж врахують свої помилки і зіграють успішніше. І, звичайно, набудуть досвіду на майбутнє", – цитує Балтачу Сегодня.

Сьогодні, 14 березня, київське Динамо на НСК Олімпійський зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі. Початок о 20:00 за київським часом.

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