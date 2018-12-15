Балтача: Лобановський був попереду всіх на 20 років

Колишній гравець Динамо Сергій Балтача розповів про конспекти Валерія Лобановського.

"Динамо потрібно забути конспекти Лобановського? Дурниці. На Лобановському вчилася вся Італія. Те, що він зробив, ніхто не може зробити. Це основи футболу.

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Принципи його гри можуть залишатися, але тренер повинен додавати щось своє. Тільки якщо не дотримуватися конспектів Лобановського, то буде антифутбол.

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Те, що робив Лобановський, – це сучасний футбол, і прикро, коли про це забувають. Всі розмови з ним були унікальними. Це кращий тренер, який у мене був. Він був на крок попереду всіх – навіть на 20 років. Я багато з ким працював в Англії, і навіть близько ніхто з ним не стоїть", – цитує Балтачу Tribuna.com.