Балтача: Динамо – найшвидша команда на моїй пам'яті

Колишній гравець Динамо Сергій Балтача розповів про найшвидшу команду, яку пам'ятає.

"Найшвидша команда на моїй пам'яті – Динамо. Футбол не змінився за рахунок швидкості. Наша команда була на 20 років попереду всіх. Зараз трохи схоже грає Манчестер Сіті.

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Хіба що відрізняється гра крайніх захисників. Але база та ж – один в один грають, швидкості, тренувальні програми", – цитує Сергія Балтачу Tribuna.com.

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Нагадаємо, Сергій Балтача грав у київському Динамо у 1976-1988 роках. З киянами Балтача завоював 12 трофеїв, серед яких Кубок Кубків.