Попри інформацію про успішні переговори з бразильським Васко да Гама, Балотеллі вирішив залишитися в Італії і приєднається до Монци, повідомляє Sky Sport.

Васко да Гама підтвердив домовленість з Балотеллі

За інформацією видання, Маріо в понеділок пройде медогляд і підпише контракт до кінця сезону з опцією продовження ще на одну кампанію. Балотеллі покликаний допомогти клубу, яким володіють Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі.

Цікаво, що Маріо стане черговим представником Мілана, яким раніше володів Берлусконі. Наразі у команді вже є Габріель Палетта та Кевін-Прінс Боатенг, а тренує колектив Крістіан Броккі. Після 9 турів нинішнього розіграшу Серії В Монца посідає 8-му сходинку, яка дає право зіграти у плей-офф за вихід в елітний дивізіон.

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