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Балотеллі загрожує дискваліфікація на 8 матчів за зламаний ніс суперника

22:16 55 Читать на русском
Балотеллі загрожує дискваліфікація на 8 матчів за зламаний ніс суперника
Маріо Балотеллі / Reuters

Нападник Марселя Маріо Балотеллі зламав носа захиснику Бордо Насіменто і може бути дискваліфікований на тривалий термін.

 

28-річному форварду загрожує дискваліфікація за те, що він в матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Бордо (2:0) вдарив ліктем і розбив ніс захиснику суперника Пабло Насіменто.

Балотеллі забив у кожному з 5-ти перших матчів за Марсель у Лізі 1 – такого не було 50 років

У зв'язку з тим, що головний арбітр матчу Хакім Бен Ель-Хадж не побачив цей епізод, він буде розглянутий дисциплінарним комітетом.

Насіменто в іншому епізоді отримав червону картку після стику з Балотеллі, а по завершенні матчу заявив, що італієць зламав йому ніс навмисне.

Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону

Якщо провину італійського нападника доведуть, його можуть дискваліфікувати на термін від п'яти до восьми матчів.

Теги
Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель Франція Бордо - Марсель
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