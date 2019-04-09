Балотеллі загрожує дискваліфікація на 8 матчів за зламаний ніс суперника

Нападник Марселя Маріо Балотеллі зламав носа захиснику Бордо Насіменто і може бути дискваліфікований на тривалий термін.

28-річному форварду загрожує дискваліфікація за те, що він в матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти Бордо (2:0) вдарив ліктем і розбив ніс захиснику суперника Пабло Насіменто.

Балотеллі забив у кожному з 5-ти перших матчів за Марсель у Лізі 1 – такого не було 50 років

У зв'язку з тим, що головний арбітр матчу Хакім Бен Ель-Хадж не побачив цей епізод, він буде розглянутий дисциплінарним комітетом.

Насіменто в іншому епізоді отримав червону картку після стику з Балотеллі, а по завершенні матчу заявив, що італієць зламав йому ніс навмисне.

Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону

Якщо провину італійського нападника доведуть, його можуть дискваліфікувати на термін від п'яти до восьми матчів.