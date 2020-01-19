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Балотеллі вилучили через 8 хвилин після виходу на поле – брутальний фол одіозного форварда Брешії

19 січня 19:40 595 Читать на русском
Балотеллі вилучили через 8 хвилин після виходу на поле – брутальний фол одіозного форварда Брешії
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Форвард Брешії Маріо Балотеллі сконфузився у матчі проти Кальярі (2:2).

27’ Ернесто Торрегросса
49’ Ернесто Торрегросса
82’ Маріо Балотеллі
 
Гальвао Жоао Педро 21’
Гальвао Жоао Педро 68’
21’ Гальвао Жоао Педро
27’ Ернесто Торрегросса
49’ Ернесто Торрегросса
68’ Гальвао Жоао Педро
82’ Маріо Балотеллі

В рамках 20-го туру Серії А Брешія приймала Кальярі. На 74-й хвилині за рахунку 2:2 на поле вийшов нападник господарів Маріо Балотеллі, але замість очікуваного гола італієць швидко залишив поле.

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На 82-й хвилині Маріо у боротьбі зі суперником намагався приборкати м'яч і ногою "заїхав" супернику в обличчя. Арбітр одразу продемонстрував форварду Брешії червону картку.

Варто відзначити, що це вже 13-те вилучення Балотеллі у кар'єрі. В поточному сезоні Серії А Маріо провів 15 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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Відеоновини Італія Брешія - Кальярі Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія
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