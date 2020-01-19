Балотеллі вилучили через 8 хвилин після виходу на поле – брутальний фол одіозного форварда Брешії

Форвард Брешії Маріо Балотеллі сконфузився у матчі проти Кальярі (2:2).

В рамках 20-го туру Серії А Брешія приймала Кальярі. На 74-й хвилині за рахунку 2:2 на поле вийшов нападник господарів Маріо Балотеллі, але замість очікуваного гола італієць швидко залишив поле.

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На 82-й хвилині Маріо у боротьбі зі суперником намагався приборкати м'яч і ногою "заїхав" супернику в обличчя. Арбітр одразу продемонстрував форварду Брешії червону картку.

Варто відзначити, що це вже 13-те вилучення Балотеллі у кар'єрі. В поточному сезоні Серії А Маріо провів 15 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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