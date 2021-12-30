Монца приймала Салернітану в рамках 16-го туру Серії B. Читайте звіт на Футбол 24.

Серія B, 16-й тур

Монца – Салернітана – 3:0

Голи: Балотеллі, 4, Барілла, 45, Армелліно, 90+5

Балотеллі схуд на 5 кілограмів за 20 днів – скандальний форвард готується до дебюту за Монцу

Монца розгромила лідера турнірної таблиці – Салернітану. Розгром вже на 4-й хвилині розпочав скандальний екс-форвард збірної Італії Маріо Балотеллі, для якого цей матч став дебютним за нову команду. Ще до перерви господарі подвоїли перевагу.

У другому таймі гравці Монци продовжили контролювати гру і за кілька секунд до фінальногго свистка довели рахунок до розгромного.

Перемога дозволила Монці піднятись на третю сходинку, Салернітана залишилась лідером, випереджаючи команду Балотеллі на два очки.

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Гол Балотеллі: