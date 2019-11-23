Балотеллі відновив тренування у складі Брешії

Конфлікт тренера Брешії Фабіо Гроссо та нападника команди Маріо Балотеллі схоже пішов на спад.

Форвард Брешії Маріо Балотеллі знову повернувся до тренувань у складі свого клубу, повідомляє Football Italia. Нагадаємо, кілька днів тому головний тренер команди Фабіо Гроссо відсторонив Балотеллі від занять з командою, звинувативши 29-річного гравця у ледачості і незадовільному ставленні до тренувального процесу. Скандальний футболіст одразу ж пішов до роздягальні, а потім і зовсім покинув тренувальну базу клубу.

Наставник Брешії вигнав Балотеллі з тренування

Футболіст вже відновив заняття у загальній групі, а після одного з тренувань з ним провів 10-хвилинну бесіду президент клубу Массімо Челліно. Наразі невідомо, чи буде Маріо якось покараний за свої вибрики.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у стан Брешії минулого літа на правах вільного агента. Останнім його клубом був французький Марсель. У поточному сезоні італієць взяв участь в семи матчах Брешії у Серії А і забив два голи.

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