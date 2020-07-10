Балотеллі важить 100 кілограмів – Брешія продовжує війну з форвардом

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Зозуля став учасником сутички в матчі чемпіонату Іспанії – українець ледь не зірвав з опонента захисну маску
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Ювентус – Аталанта: Маліновський ризикує пропустити центральний матч туру Серії АІталія — 12:08 573
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Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 – онлайн-трансляціяЛіга чемпіонів — 12:00 1211
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