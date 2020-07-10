Балотеллі важить 100 кілограмів – Брешія продовжує війну з форвардом

Італійський нападник Маріо Балотеллі не може тримати себе у формі.

Брешія на офіційному сайті оновила дані Балотеллі, вказавши, що італієць важить 99,8 кілограма. Це означає, що в Маріо 8 кг зайвої ваги. Він завжди мав проблеми з підтриманням форми, але тепер перейшов усі межі.

Під час карантину стосунки між футболістом і клубом зіпсувалися. Сторони подають один на одного в суд. Брешія відсторонила Балотеллі від тренувань, а той вже знайшов собі новий клуб за океаном.

Балотеллі перейшов у Брешію минулого літа. За 19 матчів Серії А форвард відзначився 5 голами – востаннє Маріо відзначався ще в січні.

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