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Балотеллі став гравцем місяця в Лізі 1 – позаду Мбаппе та Мусса Дембеле

00:25 145 Читать на русском
Балотеллі став гравцем місяця в Лізі 1 – позаду Мбаппе та Мусса Дембеле
Маріо Балотеллі / ФК Олімпік

Форвард Марселя Маріо Балотеллі був визнаний найкращим гравцем березня в Лізі 1, залишивши позаду чимало сильних опонентів.

Одіозний італієць став найкращим гравцем місяця у вищому французькому дивізіоні. Про це повідомляє Національна спілка професійних футболістів на своєму офіційному сайті.

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Балотеллі у березні в Лізі 1 провів чотири матчі, в яких забив 4 м'ячі. Це перший індивідуальний приз Бало у Франції, а також перша нагорода для гравців Марселя в цьому сезоні.

За результатами опитування, італійський нападник набрав 45 % голосів. Він обійшов молодого таланта Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе (35 %) та форварда Ліона Муссу Дембеле (20 %).

Теги
Франція Ліга 1 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Мусса Дембеле Мусса Дембеле Марсель Марсель
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