Балотеллі сконфузився, підтримуючи ПСЖ в матчі з МЮ – він виступає за Марсель, який є принциповим суперником парижан

Форвард Марселя Маріо Балотеллі потролив вболівальників Манчестер Юнайтед після поразки від ПСЖ (0:2).

Підопічні Уле Гуннара Сульшера зазнали поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, чим неабияк потішили екс-нападника Манчестер Сіті Маріо Балотеллі.

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Спершу італієць у Тwitter опублікував відео перепасовки гравців ПСЖ на останніх хвилинах зустрічі, яке підписав "Man Utd oооoooole". Згодом Маріо написав "Вболівальники Манчестер Сіті щасливі. Доброї ночі" та додав радісні емодзі.

А ще трохи пізніше Балотеллі опублікував фото і запевнив, що більше насолоджувався невдачею "черовних дияволів", аніж перемогою парижан. На світлині було зображено табло з матчу Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті (1:6). Відзначимо, що незабаром гравець видалив публікації, в яких він радів перемозі ПСЖ.

Нагадаємо, що Марсель і ПСЖ – принципові суперники у Лізі 1.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу