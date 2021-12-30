30-річний Маріо Балотеллі завдяки жорсткій дієті примудрився скинути 5 кілограмів лише за 20 днів, повідомляє Telelombardia.

Балотеллі офіційно перейшов у Монцу

"Маріо потрібен час, тому що він не брав участі в офіційних матчах з березня, але він працює, худне і знижує відсоток жиру у своєму тілі. Ми повертаємо Маріо у форму. Спостерігаючи за його тренуваннями можна сказати, що це спортсмен світового класу. Він повинен був досягти більшого в кар'єрі. Шкода, що Маріо втратив стільки років", – заявив гендиректор Монци Адріано Галліані.

Балотеллі приєднався до Монци на початку грудня. Новий клуб форварда виступає у Серії B, де після 15-ти турів посідає 4-ту сходинку.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му