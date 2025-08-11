"Період, проведений у Барселоні, був для мене мрією, але потім мені запропонували кращі умови, тому я перейшов до Інтера.

Часи в Барселоні були чудовими. Я грав з братами Дос Сантосами, з Тьяго Алькантарою, з Бояном Кркічем. Тренери навчили нас лише техніці: контролю та передачам на льоту, ніякої тактики. Було радістю виходити на поле. Та команда грала нелегально, ми вигравали 15:0.

У своїй кар'єрі на піку я повинен був докласти більше зусиль. Я шкодую лише про національну збірну, адже міг би грати більше", – розповів Маріо Балотеллі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Додамо, що зараз 34-річний італійський нападник перебуває у статусі вільного агента. Його останнім клубом був Дженоа Руслана Маліновського. Балотеллі покинув "грифонів" у січні 2025 року.

