Маріо Балотеллі почав тренуватись у Франчакорті, повідомляє Corriere della Sera. Команда виступає у 4-му за силою дивізіоні Італії.

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Італійський форвард не гратиме за свою нову команду, а лише підтримуватиме форму, поки не знайде собі клуб. Керівниками Франчакорти є друзі 30-річного Маріо, які не залишили товариша напризволяще.

Нагадаємо, останнім клубом Балотеллі була Брешія, яку він зі скандалом покинув влітку.

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