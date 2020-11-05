Балотеллі приєднався до клубу з 4-го італійського дивізіону
20:11 - Читать на русском
Екс-форвард збірної Італії Маріо Балотеллі залишається без роботи.
Маріо Балотеллі почав тренуватись у Франчакорті, повідомляє Corriere della Sera. Команда виступає у 4-му за силою дивізіоні Італії.
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Італійський форвард не гратиме за свою нову команду, а лише підтримуватиме форму, поки не знайде собі клуб. Керівниками Франчакорти є друзі 30-річного Маріо, які не залишили товариша напризволяще.
Нагадаємо, останнім клубом Балотеллі була Брешія, яку він зі скандалом покинув влітку.
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