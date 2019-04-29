"Балотеллі потрібно не тільки забивати голи", – Манчіні назвав умови виклику нападника у табір збірної Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вважає, що Маріо Балотеллі повинен гарно поводитись, аби отримати виклик до національної команди.

"Балотеллі знає, що йому потрібно не тільки забивати голи і відмінно грати, але і добре поводитись.

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Гравець, який може в будь-який момент отримати червону або жовту картку, є серйозною проблемою для команди", – передає слова Роберто Манчіні La Gazzetta dello Sport.

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Зауважимо, що Балотеллі виступає за національну команду Італії з 2010-го року. За цей час нападник провів 36 ігор за національну команду, у яких забив 14 голів. Крім того, Балотеллі є срібним призером чемпіонату Європи 2012-го року.