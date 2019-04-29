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"Балотеллі потрібно не тільки забивати голи", – Манчіні назвав умови виклику нападника у табір збірної Італії

20:04 58 Читать на русском
"Балотеллі потрібно не тільки забивати голи", – Манчіні назвав умови виклику нападника у табір збірної Італії
Роберто Манчіні / Соцмережі

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вважає, що Маріо Балотеллі повинен гарно поводитись, аби отримати виклик до національної команди.

"Балотеллі знає, що йому потрібно не тільки забивати голи і відмінно грати, але і добре поводитись.

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Гравець, який може в будь-який момент отримати червону або жовту картку, є серйозною проблемою для команди", – передає слова Роберто Манчіні La Gazzetta dello Sport.

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Зауважимо, що Балотеллі виступає за національну команду Італії з 2010-го року. За цей час нападник провів 36 ігор за національну команду, у яких забив 14 голів. Крім того, Балотеллі є срібним призером чемпіонату Європи 2012-го року.

Теги
Італія Італія Італія Євро-2020 Роберто Манчіні Роберто Манчіні Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
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