Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі знову взявся за своє і потрапив на сторінки преси через свої позафутбольні вибрики.

32-річний італієць лише два тижні тому випросив у Адани Демірспори перехід у Сьйон. За новий клуб він вже встиг дебютувати, але результативними діями поки не відзначався. Попри це, потрапив на шпальти преси.

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Соціальними мережами швидко поширюється відео, на якому видно, як центрфорварда двоє людей п'яним виводять з клубу у Лозанні. Як інформує gazzetta.it з посиланням на Actu Foot, керівництво Сьйона та тренерський штаб така позафутбольна поведінка Маріо роздратувала. Наразі італієць не тренується з командою.

Нагадаємо, Балотеллі має славу скандаліста у більшості своїх колишніх клубів. Йдеться про сутички на футбольному полі, гулянки поза ним і не лише.