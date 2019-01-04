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Балотеллі покидає Ніццу зі скандалом – його новим клубом стане Марсель

17:44 114 Читать на русском
Балотеллі покидає Ніццу зі скандалом – його новим клубом стане Марсель
Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Керівництво Ніцци планує попрощатися з італійським нападником Маріо Балотеллі через його конфлікти з тренером та незадовільний рівень гри.

"Це правда, мені не вдається показувати хорошу гру в цій системі. У цьому сезоні в мене стало менше моментів, ніж у попередніх двох. Плюс інші партнери", – заявив Балотеллі в ефірі передачі Interieur Sport.

Балотеллі полаявся з Вієйра після заміни

Як стверджує Nice-Matin, сторони розірвуть трудову угоду за взаємною згодою сторін. Чинний контракт з 28-річним футболістом розрахований до червня 2019 року.

Водночас, Sky Sport Italіа повідомляє, що вже завтра Балотеллі може стати гравцем Марселя.

Окрім, того за ситуаціє з нападником слідкує Вулверхемптон, який теж не проти бачити його у своєму складі.

"Хочеться жбурнути його в стіну, але не можу", – Вієйра відверто розповів про взаємини з Балотеллі

У нинішньому сезоні 28-річний Балотеллі взяв участь в 10 матчах Ліги 1 і віддав 1 результативний пас.

Теги
Трансфери Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Ніцца Ніцца Франція
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