Вчора скандальний італієць разом із Сьйоном гостював на полі Базеля. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, але це не завадило Супер Маріо створити величезний резонанс.

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В одному з моментів футболіст Базеля жорстко зіграв проти Балотеллі. Лікарі вийшли допомагати 32-річному нападнику, а фанати господарів освистали, натякаючи на симуляцію. Маріо не вигадав нічого кращого, як показати середній палець у бік трибун.

Mario Balotelli continues to make friends everywhere he goes. A one-fingered salute to the FC Basel fans this afternoon.



@swissfootdata pic.twitter.com/KYVThHgofH — Craig King - ?????????????EN (@FootballSwissEN) November 6, 2022

На 62-й хвилині зірку Сьйона замінили, але він влаштував окреме шоу після матчу. Балотеллі поскаржився на байдужість суддів і місцевої федерації футболу, яка ігнорує всі грубощі на його адресу.

"Швейцарська федерація футболу… Поняття не маю, частиною якої мафії ви є, але повірте мені, такі гравці, як я, не надто пишаються тим, що грають у лізі, де панують несправедливість, корупція та нехлюйство. Футбол — це робота, і ми всі маємо ставитись до неї серйозно, включаючи суддів. Я не збираюся знову ризикувати своїм здоров'ям без захисту від нечесної гри суперників чи атак вболівальників за межами поля. Мене не хвилює, до чого ви звикли до мене у Швейцарії, але це потрібно змінити якнайшвидше.

Світ повинен стежити за цим змаганням, і стане очевидним, які безсоромні методи тут мають місце. Якщо я зроблю помилку, я маю заплатити ціну. Якщо футбольна федерація припускається помилок, вони розплачуються за це. Але що якщо рефері помиляється? Тоді і йому потрібно платити за це", – вибухнув Балотеллі у соцмережах.

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