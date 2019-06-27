Балотеллі перебуває у розташуванні Брешії

Нападник Маріо Балотеллі близький до переходу до італійської Брешії.

Форвард Марселя Маріо Балотеллі тренується у складі Брешії, повідомляє твіттер MadeInFoot.

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Раніше повідомлялось, що Маріо мріє завершити свою кар'єру саме у цьому італійському клубі.

1 липня контракт Балотеллі з Марселем закінчиться, і він стане вільним агентом. Раніше стало відомо, що Маріо розраховує підписати угоду з зарплатою в 4 млн євро на рік.

У минулому сезоні Балотеллі провів в чемпіонаті Франції 25 матчів, в яких забив 8 голів і зробив одну гольову передачу.

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