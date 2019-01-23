Балотеллі офіційно став гравцем Марселя

Марсель оголосив про оренду нападника Маріо Балотеллі.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про перехід італійського нападника Маріо Балотеллі. Клуб орендував гравця до кінця сезону.

Сент-Етьєн – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Попереднім клубом італійця була Ніцца, з якою він здобув "бронзу" Ліги 1 в сезоні 2016/17. Але цього сезону футболіст висловив бажання покинути лазурний берег.

Марсель після 21 туру займає 7 сходинку і має в активі 31 очко, при цьому у "провансальців" гра в запасі.