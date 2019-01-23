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Балотеллі офіційно став гравцем Марселя

17:18 353 Читать на русском
Балотеллі офіційно став гравцем Марселя
Маріо Балотеллі / соцмережі

Марсель оголосив про оренду нападника Маріо Балотеллі.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про перехід італійського нападника Маріо Балотеллі. Клуб орендував гравця до кінця сезону.

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Попереднім клубом італійця була Ніцца, з якою він здобув "бронзу" Ліги 1 в сезоні 2016/17. Але цього сезону футболіст висловив бажання покинути лазурний берег.

Марсель після 21 туру займає 7 сходинку і має в активі 31 очко, при цьому у "провансальців" гра в запасі.

Теги
Головне Трансфери Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель Ніцца Ніцца Франція
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