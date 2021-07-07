Італієць перебрався до турецького Адана Демірспора на правах вільного агента, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Контракт Балотеллі з новачком еліти турецької першості розрахований до літа 2024 року. Минулий сезон Маріо провів у складі італійської Монци, якій трохи не вистачило до виходу в Серію А.

Додамо, що Балотеллі у минулому сезоні відіграв у 14 матчах у складі Монци, записавши до свого активу 6 голів та 1 асист. До цього Бало виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ніццу та Марсель, а його зоряний час припав на Євро-2012, де Маріо у півфіналі вибив збірну Німеччини.

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