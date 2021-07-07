Балотеллі офіційно продовжить кар'єру в Туреччині
Італійський нападник Маріо Балотеллі знайшов несподіване місце продовження кар'єри.
Італієць перебрався до турецького Адана Демірспора на правах вільного агента, повідомляє офіційний твіттер клубу.
Динамо та Дженоа близькі до трансферу Супряги – італійський журналіст розкрив суму
Контракт Балотеллі з новачком еліти турецької першості розрахований до літа 2024 року. Минулий сезон Маріо провів у складі італійської Монци, якій трохи не вистачило до виходу в Серію А.
Додамо, що Балотеллі у минулому сезоні відіграв у 14 матчах у складі Монци, записавши до свого активу 6 голів та 1 асист. До цього Бало виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ніццу та Марсель, а його зоряний час припав на Євро-2012, де Маріо у півфіналі вибив збірну Німеччини.
Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря