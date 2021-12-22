Маріо Балотеллі у свій 31 рік не втомлюється дивувати світ дитячими витівками.

Нападник Адани Демірспор відзначився у матчі проти Галатасарая, але не результативними діями.

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Новачок турецької Суперліги здолав гранда 2:0, а героєм зустрічі став вінгер Юнус Акгюн. Балотеллі вирішив по-своєму привітати молодшого на 10 років партнера. Італієць ударом ногою ніжно "погладив" Юнуса по голові.

Нагадаємо, що Балотеллі приєднався до Адани влітку цього року. У поточному сезоні форвард провів 19 матчів, в яких відзначився 7 голами та 4 асистами.

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