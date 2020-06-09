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Балотеллі не пустили на тренування Брешії

19:29 209 Читать на русском
Балотеллі не пустили на тренування Брешії
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Італії Маріо Балотеллі продовжує боротьбу зі своїм вже екс-клубом.

Італійський форвард Маріо Балотеллі не зміг потрапити на сьогоднішнє тренування команди, повідомляє видання Football Italia.

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Скандальний футболіст приїхав на заняття, але не зміг потрапити на базу. Представники клубу не пустили Маріо, оскільки його довідка про хворобу закінчується лише завтра. Розчарований Балотеллі змушений був покинути базу Брешії.

Нагадаємо, раніше керівництво клубу заявило, що розриває угоду з одіозним форвардом – причиною такого кроку стала буцімто відмова 29-річного футболіста від фізичних тестів, які гравці зобов'язані проходити після тривалих перерв. Сам Маріо заявив, що не з'являвся на тренуваннях через хворобу і навіть вислав в офіс Брешії довідку про свою недієздатність.

Окрім того, Балотеллі не згодний з рішенням клубу припинити з ним співпрацю і вимагає від "ластівок" фінансової компенсації за розрив угоди. У свою чергу Брешія відмовляється платити форварду, тому гравець пригрозив звернутись до суду.

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Брешія Брешія Італія Відеоновини Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
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