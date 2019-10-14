Балотеллі може вчетверо збільшити свою зарплату в Брешії – є дві умови

Скандально відомий італійський форвард Маріо Балотеллі, який влітку став гравцем Брешії, може в декілька разів збільшити свою зарплату в клубі з Ломбардії.

Стали відомі цікаві деталі контракту зіркового форварда з новачком елітного італійського дивізіону.

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Якщо в поточному чемпіонаті Італії Балотеллі заб'є не менше 15 голів, а Брешія збереже прописку в Серії А, його зарплата збільшиться до 4 млн євро за сезон. Але якщо одна з двох умов не буде виконана, 29-річний футболіст отримає 1 млн євро, інформує Corriere della Sera.

Контракт Балотеллі з Брешією розрахований на 3 роки, але якщо клуб покине Серію А, угода автоматично розривається.

Зазначимо, що після 7 турів Серії А в активі Балотеллі 1 гол, а його команда посідає 16 місце в турнірній таблиці.

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