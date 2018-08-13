Балотеллі може стати гравцем Сассуоло

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі може повернутись у Серію А.

Сассуоло може підписати контракт з Маріо Балотеллі, повідомляє Football Italia.

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Тренер Ніцци Патрік Вієйра заявив, що нападник висловив бажання покинути клуб.

Учора Балотеллі відсвяткував свій 28-й День народження в Італії. Цікаво, що хавбек Сассуоло Кевін-Прінс Боатенг, який грав з Бало в Мілані, написав у поздоровленні в Twitter "незабаром знову будемо грати разом".