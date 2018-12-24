Балотеллі може покинути Ніццу за скромну суму

Французька Ніцца готова попрощатися зі скандально відомим італійським нападником Маріо Балотеллі.

Нападник виставлений на продаж, а зацікавлені клуби можуть придбати його всього за 1,5 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Раніше боси Ніцци планували отримати за Балотеллі хоча б 3 млн, але вирішили піти на поступки, щоб розвантажити зарплатну відомість. Наступним клубом "Супер Маріо" може стати Марсель. Також серед варіантів є і повернення до італійської Серії А, де 28-річний нападник раніше захищав кольори Інтера та Мілана.

Маріо Балотеллі провалив першу половину сезону 2018/19 (жодного м'яча в 10-ти матчах Ліги 1), а також постійно конфліктує з керманичем Ніцци Патріком Вієйра. Раніше президент клубу запевнив, що Ніцца не продовжуватиме контракт із італійцем.

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