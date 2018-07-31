Балотеллі може перейти в китайський клуб – зарплата італійця складатиме 30 млн євро на рік

Італійський нападник Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру за межами Європи. Футболістом цікавляться клуби з Китаю та ОАЕ.

Маріо Балотеллі має кілька варіантів для продовження кар'єри. За інформацією France Football, італійцем цікавиться китайський клуб, ім'я якого не називається, але який готовий платити зарплату 30 млн євро на рік.

Балотеллі може не перейти в Марсель через свого скандального агента

Також інтерес до футболіста проявляє представник чемпіонату ОАЕ Аль-Вахда, який пропонує зарплату 15 млн євро на рік.

Раніше повідомлялось про можливий перехід Балотеллі в Марсель, також була інформація щодо інтересу італійського Наполі.

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Останні 2 сезони форвард провів у складі Ніцци, з якою зумів завоювати бронзу Ліги 1.