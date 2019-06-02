Балотеллі може перейти у Парму

Нападник Марселя Маріо Балотеллі цього літа змінить клуб, новою командою італійця може стати Парма.

Влітку цього року контракт італійського нападника з Марселем втрачає чинність, а форвард не має наміру його продовжувати. Балотеллі розглядає варіант з переходом у Парму, повідомляє Football Italia.

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"Я ще нічого не вирішив і навіть не обговорював це зі своїм агентом. Хочу спочатку насолодитися відпусткою. Але грати за Парму було б честю для мене", – сказав Балотеллі.

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Нагадаємо, 28-річний італієць приєднався до Марселя на правах вільного агента в січні, підписавши контракт до кінця сезону. У 15 матчах Ліги 1 він забив 8 голів.