toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Балотеллі може перейти у Парму

21:35 296 Читать на русском
Балотеллі може перейти у Парму
Маріо Балотеллі / Тулуза

Нападник Марселя Маріо Балотеллі цього літа змінить клуб, новою командою італійця може стати Парма.

Влітку цього року контракт італійського нападника з Марселем втрачає чинність, а форвард не має наміру його продовжувати. Балотеллі розглядає варіант з переходом у Парму, повідомляє Football Italia.

Балотеллі покине Марсель – форвард не провів у команді і півроку

"Я ще нічого не вирішив і навіть не обговорював це зі своїм агентом. Хочу спочатку насолодитися відпусткою. Але грати за Парму було б честю для мене", – сказав Балотеллі.

Рабйо веде перемовини з Манчестер Юнайтед та Евертоном – хавбек хотів перейти у Барселону

Нагадаємо, 28-річний італієць приєднався до Марселя на правах вільного агента в січні, підписавши контракт до кінця сезону. У 15 матчах Ліги 1 він забив 8 голів.

blog_ava
Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу
18:22
4720
Теги
Парма Парма Марсель Марсель Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
5
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук