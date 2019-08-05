Балотеллі може перейти у Фламенго – президент клубу підтвердив факт перемовин

Італійський нападник Маріо Балотеллі все ще не знайшов собі новий клуб.

Екс-форвард Манчестер Сіті Маріо Балотеллі веде перемовини з Фламенго щодо переходу у бразильський клуб. Президент "червоно-чорних" прокоментував можливе підписання.

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"Балотеллі – чудовий футболіст. Ми спілкуємося з ним. Маріо зацікавлений в переході в наш клуб. Втім, поки ще нічого не вирішено. Для здійснення трансферу потрібно зробити багато чого", – цитує Родольфа Ландіма UOL.

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Останнім клубом Маріо Балотеллі був Марсель, де італійський нападник провів останні півроку. У його активі 8 голів у 15-ти матчах за провансальців.