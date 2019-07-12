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Балотеллі може не перейти у Фіорентину – функціонер клубу назвав причину

21:47 259 Читать на русском
Балотеллі може не перейти у Фіорентину – функціонер клубу назвав причину
Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Італійський нападник Маріо Балотеллі досі не знає, де продовжить кар'єру.

Фіорентина була готова надати шанс скандальному нападникові реанімувати свою кар'єру та поборотися за повернення у збірну Італії напередодні Євро-2020.

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Проте Балотеллі висунув вимоги, які "фіалки" задовільнити не можуть. Помічник власника клубу Джо Бароне заявив про це у кометарі Gazzetta dello Sport: "Поки що він хоче так багато грошей. Напишіть: "Він хоче так багато грошей".

Раніше повідомлялося, що Балотеллі міг підписати контракт з Вест Хемом, однак головний тренер лондонців Мануель Пеллегріні не оцінив позитивно ймовірний трансфер.

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У минулому сезоні Балотеллі провів в чемпіонаті Франції 25 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 1 гольову передачу.

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Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Фіорентина Фіорентина Італія
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