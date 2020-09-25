Нападник Маріо Балотеллі ще не сказав свого останнього слова у чемпіонаті Італії.

Одіозний форвард за крок від переходу у Дженоа, інформує сайт Альфредо Педулли.

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"Грифони" готові запропонувати Балотеллі контракт на один сезон з можливістю продовження ще на один. СуперМаріо перебуває у статусі вільного агента після розриву контракту з Брешією, тому Дженоа отримає його безкоштовно.

Додамо, що Балотеллі провів у минулому сезоні 19 матчів, відзначився 5 голами. Форвард запам'ятався відкритим конфліктом з власником Брешії Массімо Челліно, який звинуватив 30-річного гравця у непрофесіоналізмі та неповазі до клубу.

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