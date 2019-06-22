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Балотеллі має пропозиції від двох клубів Серії А

21:50 337 Читать на русском
Балотеллі має пропозиції від двох клубів Серії А
Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Італійський нападник Маріо Балотеллі досі не визначився із місцем продовження кар'єри.

Фіорентина сподівається підписати Маріо Балотеллі, який є вільним агентом після відходу з Марселя, повідомляє Sportmediaset.

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Повідомляється, що свою згоду на перехід вже дали президент клубу Рокко Комміссо і головний тренер "фіалок" Вінченцо Монтелла.

28-річний футболіст просить зарплату у розмірі 4-х млн євро в рік, що є проблемою для Фіорентини. Через це затягнулися переговори агентів гравця з Пармою, яка першою вийшла на італійця з пропозицією.

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Нагадаємо, другу частину минулого сезону Балотеллі провів в Марселі, забивши в складі команди 8 м'ячів в 15-і іграх.

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Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Фіорентина Фіорентина Парма Парма Італія
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