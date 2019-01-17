Балотеллі близький до зміни клубу

Італійський нападник Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру у Марселі.

Форвард Ніцци Маріо Балотеллі скоро стане гравцем Марселя, стверджує Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, сторонам нарешті вдалося вирішити всі питання щодо умов контракту футболіста.

Повідомляється, що особистf угода Маріо буде розрахована до кінця нинішнього року, за умовами якого він заробить два мільйони. Після закінчення даного терміну сторони сядуть за стіл переговорів і обговорять нову угоду.

Очікується, що перехід Маріо Балотеллі в Марсель офіційно відбудеться протягом декількох днів. Нагадаємо, Ніцца не буде продовжувати контракт з Балотеллі. Причиною є незадовільна форма форварда в поточному сезоні.