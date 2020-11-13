Італійський форвард Маріо Балотеллі може повернутись до роботи найближчим часом.

Президент бразильського клубу Васко да Гама Левен Сіано опублікував в Instagram відео з Маріо Балотеллі.

Балотеллі приєднався до клубу з 4-го італійського дивізіону

Місцеві ЗМІ пов'язують такий крок з майбутньою співпрацею між 30-річним італійцем та бразильською командою. Зараз Маріо підтримує форму з командою Франчакорта, яка виступає у 4-му за силою дивізіоні Італії.

Нагадаємо, останнім клубом Балотеллі була Брешія, яку він зі скандалом покинув влітку.

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