Балотеллі близький до продовження кар'єри у Бразилії
20:45 - Читать на русском
Італійський форвард Маріо Балотеллі може повернутись до роботи найближчим часом.
Президент бразильського клубу Васко да Гама Левен Сіано опублікував в Instagram відео з Маріо Балотеллі.
Балотеллі приєднався до клубу з 4-го італійського дивізіону
Місцеві ЗМІ пов'язують такий крок з майбутньою співпрацею між 30-річним італійцем та бразильською командою. Зараз Маріо підтримує форму з командою Франчакорта, яка виступає у 4-му за силою дивізіоні Італії.
Нагадаємо, останнім клубом Балотеллі була Брешія, яку він зі скандалом покинув влітку.
"Вам доведеться мені вибачити": найкращий текст з усіх, написаних про Марадону
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter