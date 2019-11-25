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Балотеллі – чорний, але він працює, щоб відбілити своє ім'я, – президент Брешії

19:27 93 Читать на русском
Балотеллі – чорний, але він працює, щоб відбілити своє ім'я, – президент Брешії
Маріо Балотеллі / Фото Getty Images

Президент Брешії Массімо Челліно прокоментував конфлікт головного тренера із скандальним форвардом Маріо Балотеллі.

49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко
 
49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко

"Він – чорний, але працює над тим, щоб відбілити своє ім'я, хоча і стикається з труднощами. У футболі борються і перемагають команди.

"Нам не потрібен нападник, який вміє тільки стояти і чекати м'яч", – тренер Брешії знищив Балотеллі

Якби матчі вигравали індивідуальності, то тоді ми б грали один проти одинадцяти", – цитує Челліно Іndependent.

Після такої заяви клуб на офіційному сайті опублікував пояснення слів президента, назвавши його висловлювання жартом: "Це було сказано в спробі розрядити обстановку і захистити самого гравця".

Нагадаємо, наставник Брешії Фабіо Гроссо не включив до заявки італійського форварда в останньому матчі проти Роми (0:3), звинувативши його у халатному ставленні до матчів та тренувань.

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Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія Фабіо Гроссо Фабіо Гроссо Рома - Брешія
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