Балотеллі – чорний, але він працює, щоб відбілити своє ім'я, – президент Брешії

Президент Брешії Массімо Челліно прокоментував конфлікт головного тренера із скандальним форвардом Маріо Балотеллі.

"Він – чорний, але працює над тим, щоб відбілити своє ім'я, хоча і стикається з труднощами. У футболі борються і перемагають команди.

"Нам не потрібен нападник, який вміє тільки стояти і чекати м'яч", – тренер Брешії знищив Балотеллі

Якби матчі вигравали індивідуальності, то тоді ми б грали один проти одинадцяти", – цитує Челліно Іndependent.

Після такої заяви клуб на офіційному сайті опублікував пояснення слів президента, назвавши його висловлювання жартом: "Це було сказано в спробі розрядити обстановку і захистити самого гравця".

Нагадаємо, наставник Брешії Фабіо Гроссо не включив до заявки італійського форварда в останньому матчі проти Роми (0:3), звинувативши його у халатному ставленні до матчів та тренувань.

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