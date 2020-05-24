Баллак принизив ван Дейка, пояснюючи зірковий статус лідера Ліверпуля

Екс-зірка Челсі Міхаель Баллак оцінив, наскільки правильно возвеличувати захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

"Ван Дейку пощастило, що він грає в епоху без Дрогба, Лемпарда, Ширера, Анрі, Руні, Тевеса, Адербайора, Дієго Кости. Не дивно, що дехто вважає його найкращим захисником АПЛ", – цитує німця Voetbal International.

Нагадаємо, що ван Дейк провів видатний попередній сезон, у якому виграв з Ліверпулем Лігу чемпіонів і зібрав купу особистих нагород. У боротьбі за "Золотий м'яч" нідерландець посів друге місце, поступившись Мессі.

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