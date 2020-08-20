Баллак був прооперований після випадкового виявлення пухлини

Легенда збірної Німеччини Міхаель Баллак міг мати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Під час планового обстеження у екс-гравця Байєра, Баварії та Челсі раптово виявили пухлину поряд зі спинним мозком, інформує Bild. На щастя, вона була доброякісною, і 43-річному німцю вдалося уникнути смертельної загрози.

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Відразу після виявлення хвороби Баллак ліг під ніж у лікарні Ганновера. Операція відбулася п'ять тижнів тому і завершилася успішно. Колишній капітан збірної Німеччини (98 матчів за Бундесманшафт) вже встиг пройти курс реабілітації, його здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Баллак пограв у таких клубах, як Кемніцер, Кайзерслаутерн, Байєр, Баварію та Челсі. Про завершення кар'єри гравця оголосив у 2012 році.

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