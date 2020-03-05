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Баллак опублікував ностальгійне фото, зібравши одразу трьох легенд Челсі на поразці Ліверпуля

07:30 733 Читать на русском
Баллак опублікував ностальгійне фото, зібравши одразу трьох легенд Челсі на поразці Ліверпуля
Джон Террі та Міхаель Баллак / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек Челсі Міхаель Баллак спостерігав за матчем 1/8 фіналу Кубка Англії у зірковій компанії.

13’ Вілліан
64’ Рос Барклі
 
13’ Вілліан
64’ Рос Барклі

Після поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Челсі – Ліверпуль (2:0) Міхаель Баллак похизувався світлиною з місця подій.

Курйозний гол Вілліана у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 2:0

На фото 43-річний німець в компанії двох легенд "синіх" – Джона Террі та Петра Чеха, які щиро радіють перемозі своєї колишньої команди.

Нагадаємо, Баллак захищав кольори Челсі у 2006-2010 роках.

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Теги
Англія Челсі - Ліверпуль Петр Чех Петр Чех Джон Террі Джон Террі Челсі Челсі Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Міхаель Баллак Міхаель Баллак
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